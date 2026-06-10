İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Endika kentinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, söz konusu İHA İran hava savunma sistemi tarafından vuruldu.
Menşei hakkında bilgi verilmeyen sadece "düşman İHA'sı" olarak nitelendirilen aracın Endika kentine bağlı Çalbulutek köyü yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da Düşman İHA'sı Düşürüldü - Son Dakika
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