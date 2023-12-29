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İran'da düzenlenen yemek festivalinde yöresel yemekler sergilendi - Son Dakika
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İran'da düzenlenen yemek festivalinde yöresel yemekler sergilendi

İran'ın Gilan eyaletinde düzenlenen yemek festivalinde 50'ye yakın yöresel yemek yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalde, bölgenin bol tuzlu yemekleri ve Türk mutfağına benzerlik dikkat çekti. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Fırat Bayar, festivali değerlendirerek Türkçe sevgisini dile getirdi. Festivalde, Reştlilerin geleneksel yemekleri ve unutulmaya yüz tutmuş yemekler de tanıtıldı.

İran\'da düzenlenen yemek festivalinde yöresel yemekler sergilendi
29.12.2023 - 22:39,
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İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinde düzenlenen yemek festivalinde 50'ye yakın yöresel yemek yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gilan eyaletinin Reşt kentinde gerçekleştirilen festivale Kazakistan'ın Tahran Büyükelçisi Ashat Urazbey, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Fırat Bayar ile İranlı yetkililer katıldı.

Restoranların, aşçılık okulu öğrencilerinin ve bireysel katılan şahısların stantlarında maharetlerini sergilediği festivalde, bölgenin bol tuzlu yemekleri dikkati çekti.

Yemeği pişirme aşamasında bolca tuz kullanan Reştliler, aşırı tuz kullanımından kaynaklanan tansiyon sorununu dengelemek için de sofradan çiğ ya da az pişmiş sebzeyi eksik etmiyor.

Festivali değerlendiren Fırat Bayar, yemek çeşitlerinin oldukça zengin ve Türk mutfağı ile çok fazla benzerliğe sahip olduğunu ifade etti.

Bayar, "Mutfağımız ortak diye görüyorum. Yemekler çok çeşitliydi, gerçekten gastronomi şehri Reşt. Bizim yemeklere de çok benziyor. Bizi burada ağıladıkları için çok teşekkür ederiz. Kendimizi evimizde gibi hissettik." diye konuştu.

Festival alanını gezen Bayar'ın ziyareti ettiği stantlardaki aşçılık öğrencileri ise Türkiye ve Türkçe sevgilerini dile getirdi.

Bayar, öğrencilerle sohbet ederek festival kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında kendilerine başarılar diledi.

Reşt'in geleneksel yemekleri

Festivale okulunu temsilen arkadaşları ile katılan lise öğrencisi Nazlı Saadeti, AA muhabirine festivaldeki yemekleri Türkçe anlattı.

Türkçeyi filmlerden öğrendiğini ifade eden Saadeti, bir defa Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Reştliler için yemeğin çok önemli olduğunu söyleyen Saadeti, yemeklerin temel olarak iki kategoride değerlendirildiğini aktardı.

Saadeti, en çok tercih edilen etli yemeklerin et ve yeşil mercimekle yapılan "Kıyme", et ve yeşillik ile yapılan "Kurme Sebzi" ve bitkisel sosla yapılan "Vavişka", etsiz yemeklerin ise özel bir bakla çeşidi ve yumurta ile yapılan "Bakala Katuk", patlıcan ile yapılan "Mirza Kasımi" ve bölgeye özel bir otla yapılan "Torş Tere" olduğunu belirtti.

Reşt'in kendine has tatlı, turşu ve reçel çeşitlerinin bulunduğunu dile getiren Saadeti, etli ya da etsiz yemeklerin büyük çoğunluğunun aynı zamanda sebzeli olduğunu kaydetti.

Festivale katılan Mona Lütfiye ise çok yapılan ve tüketilen Mirza Kasımi, Bakala Katuk ve Fesencan gibi yemeklerden ziyade daha çok unutulan ya da az bilinen yemekleri tanıttığını söyledi.

Lütfiye, Gilan'ın lezzetli yemeklerin merkezi olarak bilindiğini anlatarak, balık dolması, morğe lebeni, tuzlanmış balık ile yapılan çeşitli yemekleri hazırlayarak, bu tür yemeklerin unutulmamasını sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Gilan Eyaleti Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Veli Cihani de bu festival ile unutulan ya da unutulmak üzere olan yemekleri yeniden mutfaklara taşımak istediklerini dile getirdi.

Reşt yemek festivalinin ülkenin kuzeyinde yapılan en büyük festival olduğunu aktaran Cihani, Gilan eyaletinde 350'ye yakın yemek çeşidinin bulunduğunu belirtti.

Cihani, bu yemeklerin 40'tan fazlasının ülkenin kültürel miras listesine kaydının yapıldığını ifade ederek son 150 yıllık süreç içinde unutulan yemeklerin bazılarını burada tanıtabildiklerini, bu nedenle de festivalin çok olumlu karşılandığını anlattı.

Kaynak: AA
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