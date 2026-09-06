İran'da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Savaş Karargahı kuruldu - Son Dakika
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İran'da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Savaş Karargahı kuruldu

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İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Murteza Zemaniyan, savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde "Ekonomik Savaş Karargahı" kurulduğunu bildirdi. Bu mekanizma sayesinde ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak ve bürokratik gecikmelerin önüne geçilecek.

TAHRAN (AA) – İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Murteza Zemaniyan, savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde "Ekonomik Savaş Karargahı" kurulduğunu bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Zemaniyan, "Ekonomik Savaş Karargahı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Ekonomik Savaş Karargahı'nın, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulduğunu belirten Zemaniyan, bu mekanizma sayesinde sorunların çözümünde bürokratik gecikmelerin önüne geçileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Savaş Karargahı kuruldu - Son Dakika

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