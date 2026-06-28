İran\'da Enflasyon Yüzde 88,6 Oldu

TAHRAN, 28 Haziran (Xinhua) -- İran'da enflasyon oranı, mevcut İran takvim yılının üçüncü ayına denk gelen 22 Mayıs-21 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,6'ya ulaştı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın cumartesi günü İran İstatistik Merkezi verilerine dayandırdığı habere göre, ülkenin Hordad olarak adlandırılan takvim ayındaki tüketici fiyat endeksi 656,4 seviyesine yükseldi. Bu veri, bir önceki takvim ayına göre yüzde 5,9'luk, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 88,6'lık bir artışa işaret ediyor.

Veriler ayrıca, endeksin 21 Haziran'da sona eren 12 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 oranında arttığını gösterdi.

İran'da enflasyon oranındaki artış, Washington'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD yaptırımlarının yeniden devreye alınmasıyla hız kazanmıştı.

Enflasyon, ülkenin yılın başından bu yana İsrail ve ABD ile yaşadığı çatışmaların da etkisiyle son aylarda daha da yükseldi.