İran'da Evli Kadınların %60'ı Çocuk İstemiyor

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Fatime Muhammedbeygi, ülkesindeki evli kadınların yüzde 60'ının çocuk sahibi olma konusunda istekli olmadıklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Muhammedbeygi, Meşhed'de düzenlenen İkinci Ulusal Umut Filizi Kongresinde konuştu.

Muhammedbeygi, "Ülkemizde evli kadınların yüzde 60'ı 35 ila 49 yaş aralığında, doğurganlık çağındadır ama çoğu çocuk sahibi olmaya istekli değil." dedi.

Ülkede çocuk sahibi olma oranının her yıl yüzde 5 oranında gerilediğini dile getiren Muhammedbeygi, 2017 yılında doğurganlık çağında yaklaşık 10 milyon kadın ve 2 milyon doğum varken geçtiğimiz yıl doğurganlık çağındaki kadınların sayısı 16 milyona ulaşmasına rağmen yalnızca 980 bin doğum gerçekleştiğini belirtti.

Muhammedbeygi, "Doğurganlık çağındaki kadınların sayısındaki artışa rağmen doğumların azalmasının, çocuk sahibi olma anlayışının 'bir zenginlik' olmaktan çıkıp 'bir masraf' olarak görülmesinden kaynaklandığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

İranlı yetkili, aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etme konusunda devlet kurumlarının üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.