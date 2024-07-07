İran'da gösterilere karışan avukat tutuklandı - Son Dakika
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İran'da gösterilere karışan avukat tutuklandı

İran'da 2022'deki gösteriler sırasında ülke yönetimine karşı açıklamalarda bulunan ve Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın seçim kampanyalarında da yer alan avukat Muhsin Burhani, daha önce yargılanarak hüküm giydiği bir davadaki mahkumiyetinin kesinleşmesi üzerine tutuklandı.

07.07.2024 15:37
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İran'da 2022'deki gösteriler sırasında ülke yönetimine karşı açıklamalar yapan ve Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın seçim kampanyalarında da yer alan ülkenin önde gelen avukatlarından Muhsin Burhani, daha önce yargılanarak hüküm giydiği bir davadaki mahkumiyetinin kesinleşmesi üzerine tutuklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, daha önce yargılanarak hüküm giydiği bir dava sürecindeki cezası kesinleşen avukat Burhani, kararın infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberde, Burhani'nin hangi davadan hüküm giydiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi veren avukat Sina Yusufi, Burhani'nin, "ülke yönetimine karşı propaganda ve kamuoyunu yanıltmak maksadıyla yalan bilgi yayınlamak" suçlamalarından yargılanarak hapse mahkum edildiğini aktardı.

İran'da 2022'deki Mahsa Emini gösterileri sırasında ülke yönetimine karşı açıklamalarda bulunan Muhsin Burhani, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın seçim kampanyalarında da konuşmalar yapmıştı.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Mahkum, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da gösterilere karışan avukat tutuklandı - Son Dakika

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