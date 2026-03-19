İran'da Gümrük ve Denizcilik Kurumuna Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Gümrük ve Denizcilik Kurumuna Saldırı

19.03.2026 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bender Enzeli'de gümrük ve denizcilik kurumu, ABD-İsrail tarafından hedef alındı. Can kaybı yok.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Bender Enzeli Kaymakamı Muhammed Salih Ziyayi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ziyayi, "Bender Enzeli'de gümrük genel müdürlüğü ve denizcilik kurumu saldırıya uğradı. İlçe merkezine herhangi bir saldırı yapılmadı." dedi.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in Bender Enzeli'ye düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 01:52:54. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.