İran'da Hamaney Töreninde ABD ve İsrail'e Tehdit - Son Dakika
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İran'da Hamaney Töreninde ABD ve İsrail'e Tehdit

İran\'da Hamaney Töreninde ABD ve İsrail\'e Tehdit
06.07.2026 14:14
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İran'da eski lider Ali Hamaney için düzenlenen veda törenine milyonlarca kişi katıldı. Katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak intikam talebinde bulundu, Trump ve Netanyahu'yu hedef aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da ülkenin eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen veda törene katılan İranlılar ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini sloganlarla dile getirdi.

Milyonlarca kişinin katıldığı ve ABD ile İsrail aleyhine sloganların yükseldiği törendeki İranlılar AA muhabirine konuştu.

Tören için İran'ın Çahar Mahal Bahtiyari eyaletinden Tahran'a gelen Hamid Hüseyinpur, Hamaney'in kanını intikamının alınmasını istediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın neresinde olursa olsun güvende olmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "çocuk katili", Trump'ı ise "kumarbaz" olarak tanımlayan Hüseyinpur, "Trump bilsin ki, bugün İran milleti liderinin kanını talep etmek için buraya geldi. Araplar, Mazenderanlılar, Sistan ve Beluçistanlılar, Bahtiyariler ve Lorlar başta olmak üzere herkes buraya İran milletinin liderinin kanını talep etmek için geldi." dedi.

"ABD'nin İki yüz elli yıllık tarihi, bizim tarihi eserlerimizden birinin bile yanında hiçbir değer ifade etmiyor"

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'e yer olmadığını vurgulayan Hüseyinpur, Hürmüz Boğazı'nın da hem geçmişte hem de şuan kendilerine ait olduğunu öne sürdü.

Hüseyinpur şunları kaydetti:

"ABD'nin İki yüz elli yıllık tarihi, bizim tarihi eserlerimizden birinin bile yanında hiçbir değer ifade etmiyor. Biz buraya dayanışmamızı göstermek, birliğimizi göstermek için geldik. Bu bayrak bizim şahsiyetimizdir, kimliğimizdir, itibarımızdır, her şeyimizdir. Bayrağımızı savunmak için geldik. Yeni liderimize bağlılığımızı yenilemek için geldik. Sahadaki güçlü silahlı kuvvetlerimize destek vermek için geldik. Her birimiz Fettah füzesiyiz, Zülfikar füzesiyiz. Üzerimdeki kıyafet Bahtiyari kıyafetidir. Bu kıyafetin geçmişi yedi bin yılı aşmaktadır. Bu kıyafetin tarihi, ABD tarihinden kat kat daha eskidir."

"Yas tutuyoruz ama aynı zamanda intikam talep ediyoruz"

Hamaney'in cenaze merasimleri dolayısı ile Gilan eyaletinden başkente gelen Sefer Bageri de, törene intikam talep etmek için geldiklerini belirterek, "Bugün yüreğimiz kan ağlayarak geldik. Kanayan bir yürekle geldik. Yas tutuyoruz ama aynı zamanda intikam talep ediyoruz. Hem silahlı kuvvetlerimizden, hem devlet yöneticilerimizden hem de dünyanın özgür insanlarından bu intikamın alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trump'a bir sözüm var. Sen nerede olursan ol, hangi deliğe saklanırsan saklan, seni bulacağız"

Törendeki bir diğer İranlı Mecid İsmail ise, İran halkının Hamaney'in ölümü dolayısı ile kalbinin kırık olduğunu ve üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, devlet yetkililerinden Hamaney'in intikamını almalarını istedi.

Yeni lider Mücteba Hamaneye gönülden bağlı olduklarını vurgulayan İsmail, tıpka Ali Hamaney gibi Mücteba Hamaneyi de sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Huzistan eyaletinden gelen Fatemi Sebzevar da tıpkı Hüseyinpur gibi, ABD Başkanı Trump'ın asla güvende olmayacağını ve kendisini kesinlikle bulacaklarını dile getirerek, "Trump'a bir sözüm var. Sen nerede olursan ol, hangi deliğe saklanırsan saklan, seni bulacağız. Hiç de canını sağ salim kurtarabileceğini sanma. İşin bitti." dedi.

"Suçlu Trump ve şehitlerimizin katilleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvende olmayacaktır"

Tahran'daki törene kefen benzeri bir kıyafet giyerek yine Huzistan eyaletinden katılan Leyla Azeritabar ise, İran halkının acısının henüz dinmediğini ve yine lider Mücteba Hamaney'e biat ettiklerini belirtti.

Tahran'daki meydanlara, intikam talebi için toplandıklarını anlatan Azeritaber, "Suçlu Trump ve şehitlerimizin katilleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvende olmayacaktır. Biz bugün burada, şehitlerimizin, Minab'ın çocuklarının ve Lamerd ilçesinin kız ve erkek sporcularının kanının intikamını almak için toplandık." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Hamaney Töreninde ABD ve İsrail'e Tehdit - Son Dakika

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