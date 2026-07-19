İran'da İHA Düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti semalarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ahvaz semalarında hava savunma sistemi tarafından MQ-9 model bir İHA'nın vurulduğu belirtildi.
ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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