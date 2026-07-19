İran'da iki kişiye idam cezası infaz edildi - Son Dakika
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İran'da iki kişiye idam cezası infaz edildi

19.07.2026 16:53
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İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında İsfahan'da meydana gelen ve 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle suçlanarak idama mahkum edilen iki kişinin cezalarının infaz edildiği bildirildi.

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında İsfahan'da meydana gelen ve 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle suçlanarak idama mahkum edilen iki kişinin cezalarının infaz edildiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, sanıkların ABD ve İsrail destekli olduğu öne sürülen sokak olaylarında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya katıldıkları, kamu binaları ile altyapıya zarar verdikleri, kamu düzenini bozdukları ve 4 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu oldukları iddia edildi.

Sanıkların güvenlik görevlilerine saldırarak onları ağır şekilde yaraladıkları, ardından öldürdükleri ve olay yerinin görüntülerini kaydederek İran'ın "düşman" olarak nitelendirdiği medya kuruluşlarına gönderdikleri savunuldu.

Açıklamada, Yüksek Mahkeme onayının ardından yasal sürecin tamamlandığı ve İrfan İsfendiyari ile Gül Muhammed Muhammedi hakkındaki idam cezalarının infaz edildiği kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da iki kişiye idam cezası infaz edildi - Son Dakika

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