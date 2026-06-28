İran'da İletişim Kulesine Saldırı İddiası - Son Dakika
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İran'da İletişim Kulesine Saldırı İddiası

28.06.2026 00:58
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Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'te patlamalar duyuldu, ABD ordusunun saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da İletişim Kulesine Saldırı İddiası - Son Dakika

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