İran'da Okul Saldırısında 51 Çocuk Hayatını Kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlediği ve en az 51 çocuğun hayatını kaybettiği alçakça saldırının İranlıların "tarihsel hafızasından asla silinmeyeceğini" söyledi.

Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırıyı alçakça ve insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Minab şehrindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız??????? İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Allah'tan, saldırıda hayatını kaybedenlere en yüksek dereceler, yaralılara acil şifalar ve kurbanların ailelerine sabır dileğinde bulundu.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu doğrudan hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.