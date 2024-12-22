İran'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

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TAHRAN, 22 Aralık (Xinhua) -- İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde cumartesi günü bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, eyalet acil sağlık hizmetleri halkla ilişkiler müdürü Ali Muhammedi cumartesi günü öğleden sonra Poldokhtar ilçesindeki şehirlerarası bir yolda kaza meydana geldiğine ilişkin bir ihbar aldıklarını belirtti.

9 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirten Muhammedi, tüm yaralıların hastanelere kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Muhammedi, içinde askerlerin bulunduğu otobüsün güneybatıdaki Huzistan eyaletinden batıdaki Kirmanşah eyaletine gitmekte olduğunu söyledi.

Loristan Trafik Şube Müdürü Muhammad Zarei, kazanın 27 kişiyi taşıyan otobüsün aşırı hız yapması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtti.