İran'da oy verme süresi uzatıldı

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İran'da 12. Dönem Milletvekili ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 22.00'ye kadar uzatıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride daha önce 20.00'ye kadar uzatılan oy verme işleminin, 2 saat daha uzatıldığını duyurdu.

Yerel saatle 08.00'da başlayan ve resmi olarak saat 18.00'de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle uzatıldı.

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.