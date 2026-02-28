İran'da Patlama Sesleri: Tahran ve Diğer Kentler Etkilendi

(ANKARA) - İran'da sabah saatlerinde başlayan saldırıların yalnızca başkent Tahran'la sınırlı olmadığı Kum, Kirmanşah, İsfahan ve Karaj'da da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in saldırıları ABD'nin son dönemde bölgeye yaptığı kapsamlı askeri yığınağın ardından geldi. Bölgeye iki uçak gemisi, çok sayıda savaş gemisi (destroyer) ve 50'den fazla savaş uçağı sevk edilmişti. Ayrıca ABD ve İran arasında aarabuluculu müzakereler, üçüncü tarafların bildirdiğine göre yapıcı bir şekilde ilerliyordu.