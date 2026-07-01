İran'da Polis Memuru Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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İran'da Polis Memuru Silahlı Saldırıda Öldürüldü

01.07.2026 09:10
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Sistan-Beluçistan'da bir polis, ABD-İsrail bağlantılı grup tarafından öldürüldü.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan'da bir polis memuru evinden görev yerine gittiği sırada ABD- İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda söz konusu polis memuru yaşamını yitirdi.

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde dün emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetmişti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde de dün ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütünün sivil bir araca saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İsrail, Sistan, Dünya, Terör, Polis, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Polis Memuru Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

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