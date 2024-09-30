İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi - Son Dakika
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İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi

İran\'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi

İran'da, 2020 yılında bir polisi öldüren silahlı soyguncular, mahkeme tarafından verilen idam cezası sonrası halka açık bir şekilde infaz edildi.

30.09.2024 09:47
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İran'da bir polisi öldüren silahlı soyguncular halk açık şekilde idam edildi. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Aralık 2020'de Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ilçesinde silahlı soygun yaptıktan sonra kendilerine müdahale eden bir polisi öldüren iki kişiye mahkemenin verdiği idam kararı infaz edildi.

İNFAZ HALKA AÇIK ALANDA YAPILDI

Kararın Yargıtayda onanmasının ardından iki mahkum hakkında verilen idam cezası, Humeyn'de halka açık şekilde infaz edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Liya Tastan:
    Hukuk devletinde idam olmaz! Gidin o zaman orada yaşayın..burası layık Türkiye cumhuriyeti 40 535 Yanıtla
  • İbrahim Karaalp:
    Darısı bizimkilere 496 17 Yanıtla
  • Levent Biran:
    işte haber bu Türkiye'de de şart 473 15 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Aynısını ülkemize de istiyoruz 438 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bizdede olsa olaylar azalır diye düşünüyorum 400 14 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    bizimkiler neyi bekliyor 283 13 Yanıtla
  • Pinokyo:
    Yorumlara okudukça geleceğimden ümidi kesiyorum. İdam gelince sadece suçluların mı idam edileceğini düşünüyorsunuz? 25 senede anca bu kadar cahil toplum yetişirdi bravo. 47 242 Yanıtla
  • sudem meliss:
    bizim buraya neden idam gelmiyor 218 10 Yanıtla
  • ismail:
    bizimkilerde dana gibi beslerler sabah akşam sıcak somun yedirirler 211 7 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    bana İran demeyin kendi devlet bakanını koruyamayan devlete devlet demem ben hepsi satılık 90 67 Yanıtla
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