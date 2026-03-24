İran'da Saldırılar 62 Bin Konutu Zarar Gördü

24.03.2026 16:23
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 62 bin 440 konutun zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı.

İran basınına göre Kolivend, ABD-İsrail saldırılarının oluşturduğu hasara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda 17 Kızılay merkezi ile 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığını belirten Kolivend, 28 Şubat'tan bu yana ülkede 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü kaydetti.

Kolivend ayrıca 94 ambulans ve yardım aracının da füzeler tarafından doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
