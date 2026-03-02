İran'da Saldırılarda 27 Sivil Hayatını Kaybetti

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Son 2 gün içinde, Tebriz, Serab, Merage ve Şebester ilçelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 27 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

İranlı yetkili, bunlardan 15'inin dün Merage'ye yapılan saldırıda öldüğünü kaydetti.

Öte yandan Senendeç'e düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Bugün ise başkent Tahran, Kerec, Urumiye ve ülkenin turistik adası Kiş'te patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.