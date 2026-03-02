İran'da Saldırılarda 27 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İran'da Saldırılarda 27 Sivil Hayatını Kaybetti

02.03.2026 11:43
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan'da 27 sivil yaşamını yitirdi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Son 2 gün içinde, Tebriz, Serab, Merage ve Şebester ilçelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 27 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

İranlı yetkili, bunlardan 15'inin dün Merage'ye yapılan saldırıda öldüğünü kaydetti.

Öte yandan Senendeç'e düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Bugün ise başkent Tahran, Kerec, Urumiye ve ülkenin turistik adası Kiş'te patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

İran'da Saldırılarda 27 Sivil Hayatını Kaybetti
