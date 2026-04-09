İran'da Saldırılarda 3 Bin Kişi Hayatını Kaybetti

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran basınına göre Arani, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arani, "ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" ve cenazelerin yüzde 40'nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.