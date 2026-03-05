İran'da Saldırılarda Ciddi Hasar - Son Dakika
İran'da Saldırılarda Ciddi Hasar

05.03.2026 17:40
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 105 sivil yapı hedef alındığını duyurdu.

(ANKARA) - İran Kızılayı (IRCS), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılardan bu yana ülke genelinde en az 105 sivil yapı ve binanın hedef alındığını, bazı yerleşimlerin ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı.

IRCS tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırıların başlangıcından bu yana İran genelinde 174 şehir ve kasabayı etkileyen toplam bin 333 saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada en az 636 farklı noktanın bombalandığı, 105 sivil yapı ve binanın hedef alındığı, bazı yerleşim yerlerinin ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

İran Kızılayı, hedef alınan yerleşim alanlarının Meraga, Urmiye, Lamerd, İsfahan, Hemedan, Kürdistan ve Kirmanşah kentlerinde bulunduğunu, ayrıca başkent Tahran'daki Narmak, Şehid Keşverdoust ve Kaem mahallelerinin de saldırılardan etkilendiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda yedi Kızılay üssünün vurulduğu, üç ambulansın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İran Kızılayı, saldırılarda Tahran'daki Kan Transfüzyon Merkezi ve Gandhi Hastanesi, Urmiye'deki Talegani Hastanesi ve Hürmüzgan eyaletindeki Minab Kliniği dahil olmak üzere en az 15 sağlık tesisinin de hasar gördüğünü duyurdu.

Kurum, arama kurtarma çalışmalarında 6 bin 370 görevlinin yer aldığı bin 748 ekip ile bin 479 iş makinesinin görev yaptığını, enkaz altındaki kişilere ulaşmak ve hayatını kaybedenleri çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, ülkede durum sakinleşene kadar insani yardım ve kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

17:50
