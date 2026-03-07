İran Kızılayı: ABD ve İsrail saldırılarında 6 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının başlamasından bu yana ülke genelinde 6 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü açıkladı.

6 BİN 668 SİVİL YAPI HASAR GÖRDÜ

Kolivand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; saldırılar nedeniyle toplam 5 bin 535 konut, bin 41 ticari bina, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve İran Kızılayı'na ait 13 tesisin bulunduğunu ifade etti. İranlı yetkili, söz konusu verilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kaydedilen hasarı yansıttığını kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.