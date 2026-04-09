İran'da Savaşta Can Kaybı 3 Bini Aştı

(ANKARA) - İran medyası, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana ülkede 3 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA) ise 7 Nisan itibarıyla bin 701 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran medyasına konuşan ülkenin Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mascedi Arani'nin aktardığına göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan bu yana İran'da 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetti.

HRAN da 7 Nisan Salı günü itibarıyla bin 701 sivilin öldüğünü, bunlar arasında en az 254 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

HRANA ayrıca, çatışmaların başlangıcından bu yana bin 221 askeri personelin hayatını kaybettiğini ve 714 ölümün ise sınıflandırılamadığını açıkladı.