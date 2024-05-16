İran'da Sel Felaketi: 7 Ölü, 12 Kayıp - Son Dakika
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İran'da Sel Felaketi: 7 Ölü, 12 Kayıp

İran\'da Sel Felaketi: 7 Ölü, 12 Kayıp

İran'ın Meşhed kentinde yaşanan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. Sel sonucunda birçok ev zarar gördü ve yollar kapandı.

16.05.2024 01:03
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İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişiden ise haber alınamıyor.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hamidrıza Kafiniya yaptığı açıklamada, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kafiniya, sel sonucunda 2 kişinin Meşhed İnkılap Meydanı'nda araçlarında, bir anne ile 4 çocuğunun da evlerinde mahsur kalarak hayatını kaybettiğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla selde mağdur olan insanlara yardım etmeye başladığını kaydeden Kafiniya, arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Rezevi Horasan Kızılay Başkanı Muhsin Zakiriyan ise sel nedeniyle 12 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Meşhed Kaymakamı Muhsin Daveri de selden etkilenen en az 250 ailenin daha güvenli olan kentin farklı bölgeleri ile çevre köylere nakledildiğini bildirdi.

Meşhed'de 150 evin selden zarar gördüğünü aktaran Daveri, söz konusu konutların tahliye edildiğini ve bir kısmının temizlendiğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Sel Felaketi: 7 Ölü, 12 Kayıp - Son Dakika

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