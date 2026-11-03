İran'da Seravan kentinde polisevinden çıkan emniyet görevlisi silahlı saldırıda öldü

İran'da Seravan kentinde polisevinden çıkan emniyet görevlisi silahlı saldırıda öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir emniyet mensubu, Seravan'da polisevinden çıkarken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Tesnim Haber Ajansına göre saldırıyı düzenleyenler 'ABD ve İsrail'in paralı askerleri' olarak nitelendirildi, olaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinde polisevinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan emniyet mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansının haberine göre, emniyet mensubuna yönelik saldırı Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde gerçekleşti.
Haberde emniyet görevlisinin polisevinden çıkarken silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.
Saldırıyı gerçekleştirenler "ABD ve İsrail'in paralı askerleri" şeklinde nitelendirilirken olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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