İran'da Silahlı Saldırı: Bir Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika
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İran'da Silahlı Saldırı: Bir Güvenlik Görevlisi Öldü

19.06.2026 09:12
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İran'ın Haş kentinde silahlı bir grubun açtığı ateş sonucu bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde silahlı bir grubun ateş açması sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sistan-Belucistan eyaletinde, adı öğrenilemeyen silahlı bir grup, Haş Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdüsselam Kürd isimli bir üsteğmene silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilileri, saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiğini ve olaya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Silahlı Saldırı: Bir Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika

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