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İran'da silahlı soygun suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da silahlı soygun suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi

İran'ın Elborz eyaletinde 14 silahlı soygun olayına karışan 5 kişi, idam cezasıyla infaz edildi. Soygunlarda ateşli ve ateşsiz silahlar kullanan kişiler, tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çalmış, 3 kişinin kulağını kesmişlerdir. Yargılama sonucunda çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirme, halk arasında korku yaratma suçlarından idam cezası verilmiştir.

İran\'da silahlı soygun suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi
01.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:32
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İran'ın Elborz eyaletinde "silahlı soygun" suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi.

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, ülkenin farklı eyaletlerinde 14 silahlı soygun olayına karışan 5 kişinin idam cezasının, Kerece Merkez Cezaevinde infaz edildiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu kişilerin soygunda ateşli ve ateşsiz silahlar kullandıkları, 4'ü hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 14 soygun olayında, ülkenin farklı yerlerinde tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çaldıkları, soygun esnasında biri engelli olmak üzere 3 kişinin kulağını kestikleri belirtildi.

Polis elbisesi giyerek de soygun yapan söz konusu kişilerin, "çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirmek, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan itirazın yüksek mahkemede değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararının orada da onandığını aktarıldı.

Kaynak: AA
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