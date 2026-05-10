İran'da Soruşturma Başlatıldı

10.05.2026 11:56
Prof. Dr. Zibakelam ve gazeteci Abdi, eleştirilerinden dolayı İran'da soruşturma sürecine alındı.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Sadık Zibakelam ile gazeteci Abbas Abdi hakkında basında yer alan "eleştirel açıklamaları" nedeniyle soruşturma açıldı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, Tahran Savcılığı, bir haber ajansına ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Zibakelam ile reformistlere yakınlığıyla bilinen "İtimad" gazetesinde yönetimi eleştiren değerlendirmelerde bulunan Abdi hakkında soruşturma başlattı.

Ayrıca, her iki ismin açıklamalarının yer aldığı medya kuruluşları hakkında da inceleme başlatıldı.

Gazeteci Abdi, "İtimad" gazetesinde yayımlanan yazısında, "özellikle radikal muhafazakar kesimdeki bazı siyasilerin yanlış bilgi yayarak algı oluşturmaya ve savaşın sürmesini destekleyen söylemlerle karar alıcıları etkilemeye çalıştığını" ifade etmişti. Abdi, "bu kesimlerin, ülke lideri Mücteba Hamaney adına gerçeği yansıtmayan konuşmalar yaptığını ve halkı dikkate almadan istedikleri gibi hareket ettiğini" savunmuştu.

Ayrıca İran'da muhafazakarların en etkin yayın organlarından ve savaştan önce sık sık Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği yönünde yayınlar yapan "Keyhan" gazetesi üzerinden ülkedeki radikal muhafazakarları eleştiren Abdi, "5 yıl önce hakimiyet bütünüyle sizdeyken Hürmüz Boğazı'nı neden kapatmadınız?" ifadelerini kullanmıştı.

Zibakelam ise açıklamalarında ABD'nin yaptıklarının geniş şekilde anlatıldığını ancak İran'ın faaliyetlerinin ise gizlendiğini belirterek, "Köprülerin, hastanelerin ve altyapının vurulmasının nedenleri var." demişti.??????? İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Zibakelam'ın açıklamalarını "asılsız" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA

