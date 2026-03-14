İran'da Starlink Cihazıyla 13 Gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 04:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde, Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunduklarından şüphelenilen 13 kişi, 3 adet Starlink uydu cihazı ile birlikte yakalanarak adli işlemlerin yürütülmesi için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, başkent Tahran'da rejim karşıtı yayınlarıyla bilinen Iran International televizyonuna bilgi gönderdikleri suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İşbirliği yaptıkları öne sürülen bu kişilerin, füze isabet noktaları ve bombardıman yapılan yerlerle ilgili gizli bilgileri telefonlarına kaydederek söz konusu kanala gönderdikleri belirtildi.

Tahran yönetimi internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirse de İranlı kullanıcılar, VPN aracılığıyla uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Elon Musk, geçen yıllarda yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını duyurmuştu.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı, uzay tabanlı bir sistemdir.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

Iran International televizyonu

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Starlink, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 04:56:42. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da Starlink Cihazıyla 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.