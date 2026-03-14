İran'da Starlink Cihazıyla 13 Gözaltı

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde, Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunduklarından şüphelenilen 13 kişi, 3 adet Starlink uydu cihazı ile birlikte yakalanarak adli işlemlerin yürütülmesi için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, başkent Tahran'da rejim karşıtı yayınlarıyla bilinen Iran International televizyonuna bilgi gönderdikleri suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İşbirliği yaptıkları öne sürülen bu kişilerin, füze isabet noktaları ve bombardıman yapılan yerlerle ilgili gizli bilgileri telefonlarına kaydederek söz konusu kanala gönderdikleri belirtildi.

Tahran yönetimi internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirse de İranlı kullanıcılar, VPN aracılığıyla uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Elon Musk, geçen yıllarda yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını duyurmuştu.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı, uzay tabanlı bir sistemdir.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

Iran International televizyonu

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.