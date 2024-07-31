İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlenecek

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(ANKARA) - İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için yarın Tahran'da tören düzenlenecek. Haniye'nin cenazesi, cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da toprağa verilecek.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri Haniye'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Haniye için yarın Tahran'da tören düzenlenecek. Haniye'nin cenazesi, cuma günü Doha'ya defnedilecek.