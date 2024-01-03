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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 73'e yükseldi

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralıların sayısı da 170'e yükseldi. Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklandı ve bölge boşaltıldı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 73\'e yükseldi
03.01.2024 - 16:31,
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İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralıların sayısı da 170'e yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısının da 170'e çıktığı kaydedildi.

Terör saldırısı olduğu açıklandı

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Daha önce yapılan açıklamada Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki iki patlamada 53 kişinin öldüğü, 71 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Kaynak: AA
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