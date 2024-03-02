İran'da Tahran'daki seçimlerde muhafazakarlar önde - Son Dakika
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İran'da Tahran'daki seçimlerde muhafazakarlar önde

İran'da gerçekleştirilen parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde Tahran'da muhafazakarlar ile radikal muhafazakarların listeleri önde gidiyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Uzmanlar Meclisi için seçildi.

02.03.2024 20:59
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İran'da dün gerçekleştirilen parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde oy sayımı sürerken ülkenin en çok milletvekili kontenjanına sahip Tahran'daki 5 bin sandığın 3 bin 501'inde sayım işlemi tamamlandı.

Faklı cephelerden siyasetçilerin ortak listelerle girdiği Tahran'daki seçimlerde şimdiye kadar açılan sandıklarda muhafazakarlar ile radikal muhafazakarların listeleri önde gidiyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yaptığı açıklamada, Tahran'da Payidari Cephesi listesinden Seyyid Mahmud Nevvabiyan'ın ilk sırada yer aldığını ve onu sırasıyla Devrim Güçleri Halk Birliği listesinden Hamid Risayi ve Emir Hüseyin Sabiti, İtilaf Konseyi listesinden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İtilaf Konseyi listesinden Rıza Takipur Enveri, Devrim Güçleri Halk Birliği listesinden Ruhullah İzzethah, Vahdet Grubu listesinden eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, Payidari Cephesinden Murtaza Ağatehrani, İtilaf Konseyi listesinden İsmail Kevseri ve Devrim Güçleri Halk Birliği listesinden Mehdi Küçükzade'nin izlediğini belirtti.

Açılan sandıklara göre, "Milletin Sesi" listesiyle seçime giren Ali Mutahhari'nin ilk otuz kişilik listede yer almaması dikkati çekti.

Uzmanlar Meclisi seçimleri

Güney Horasan eyaletinden Uzmanlar Meclisi için aday olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 333 bin 629 geçerli oyun 275 bin 463'ünü alarak seçildi.

Üç dönemdir Uzmanlar Meclisi üyesi ve Mazenderan eyaletinden aday olan Sadık Amuli Laricani ise ilk beş aday arasına giremeyerek Uzmanlar Meclisine seçilemedi.

Eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin kardeşi Sadık Amuli Laricani, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı olarak görev yapıyor.

İran'daki seçimler

İran'da dün yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerinde seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00'e kadar oylarını kullandı.

İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor, kaçının sandık başına gittiğine ilişkin resmi açıklama olmamakla birlikte İran resmi ajansı IRNA, yaklaşık 25 milyon seçmenin oy kullandığını duyurdu.

Seçimlere katılım oranına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran Meclisindeki 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Tahran'daki seçimlerde muhafazakarlar önde - Son Dakika

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