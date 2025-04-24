İran'da Televizyonda Hakaret Yayan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İran'da Televizyonda Hakaret Yayan 4 Kişi Tutuklandı

Kanal 1'de Hazreti Ebubekir'e hakaret içeren yayından 4 çalışan tutuklandı, soruşturma başlatıldı.

24.04.2025 22:43
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İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 1'de, Sünni Müslümanların mukaddesatına hakaret içeren yayından sorumlu 4 çalışanın tutuklandığı bildirildi.

İran yargısı tarafından yapılan açıklamada, Kanal 1'de 23 Nisan akşamı "Ailenin Yüzü" adlı bir program sırasında yayınlanan ve İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir'e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı "bölücü içerikten" sorumlu 4 kişinin adli kararla tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu olay hakkında Tahran Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldığı ve olayın boyutlarının incelendiği aktarıldı.

İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 1'de, 23 Nisan akşamı "Ailenin Yüzü" adlı bir program sırasında yayınlanan kısa içerikte, bir kişinin İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir'e hakaret içerikli ifadeler kullandığı görülmüştü.

Büyük tepki toplayan olay sonrasında IRIB, kanalın 2 üst düzey yöneticisinin görevden alındığını ve içeriğin yayınlanmasından sorumlu 8 kişinin adli makamlara sevk edildiğini duyurmuştu.

IRIB, ayrıca güvenlik kurumlarına da bu tür olayların arkasındaki faktörlerin belirlenmesi için acil soruşturma talebinde bulunmuştu.

IRIB'e bağlı Nesim kanalında da kısa süre önce Suudi Arabistanlı yetkililerle alay eden bir içeriğin yayınlanmasının ardından ulusal yayın kuruluşu IRIB, sorumlular hakkında disiplin suçundan işlem yapıldığını duyurmuştu.

Programın içeriği, özellikle hükümet kanadındaki isimler tarafından tepki toplamıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında 2016'da kopan diplomatik ilişkiler, Çin'in arabuluculuğunda 2023 yılında yeniden tesis edilmişti. Geçen hafta Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Televizyonda Hakaret Yayan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Televizyonda Hakaret Yayan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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