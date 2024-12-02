İran'da, "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
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İran'da, "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü, çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

02.12.2024 11:26
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü, çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde terör unsurlarıyla çatışmada 4 terörist öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çatışmada 2 askerin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de başlayan operasyonlar kapsamında, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, gözaltına alınan kişilerin sayısının ise 50'den fazla olduğunu belirtmişti.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 askerin öldüğü bildirilmişti.

Saldırıyı, Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl kimdir?

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen Ceyşu'l Adl, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ceyşu'l Adl, kendisini "Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet'in maddi ve manevi haklarını korumayı hedefleyen bir halk hareketi" olarak tanımlıyor.

Grup, 2012 yılında mevcut lideri Selahaddin Faruki ve beraberindeki bazı Beluç savaşçılar tarafından kuruldu. Grubun, bölgede geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren Cundullah gibi çeşitli Sünni Beluç oluşumların devamı niteliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da, 'terör örgütü' üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü - Son Dakika

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