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İran'da Terör Saldırısı: 103 Ölü, 211 Yaralı - Son Dakika
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İran'da Terör Saldırısı: 103 Ölü, 211 Yaralı

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı. Hükümet, saldırıyı şiddetle kınayarak ülkede bir günlük yas ilan etti. Saldırı, Kasım Süleymani'nin anma törenlerinin düzenlendiği kabristanın yakınında gerçekleşti. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İran\'da Terör Saldırısı: 103 Ölü, 211 Yaralı
03.01.2024 - 20:27,
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İran'ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi.

Hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hükümet, "terör saldırısı" olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

Diğer yandan, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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