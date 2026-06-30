İran'da Terör Saldırısı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde, ABD- İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütünün sivil bir araca saldırısında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan şehrinde seyir halindeki bir otomobil silahlı kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, Emir Hasan Erbabi ile karısı hayatını kaybederken üç yaşındaki çocukları da yaralandı.

Silahlı saldırının ABD-İsrail ile bağlantılı bir terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.