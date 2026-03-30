İran'da Tıbbi Uçağa Saldırı

30.03.2026 18:11
İran, Meşhed Havalimanı'na inen ilaç taşıyan uçağın saldırıya uğradığını duyurdu.

İran'da ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Meşhed Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İran basınına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu, Meşhed Havalimanı'nda tıbbi ekipman taşıyan sivil bir uçağa saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı kınanırken, insani görev amacıyla hizmet veren sivil uçaklara yapılan saldırıların uluslararası havacılık kurallarının ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Havacılık Kurumu, uluslararası kuruluşlardan söz konusu bu saldırıyı incelemelerini ve yeni saldırılar meydana gelmemesi için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: AA

