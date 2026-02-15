İran'da Trafik Kazalarında Artış! - Son Dakika
İran'da Trafik Kazalarında Artış!

15.02.2026 22:01
İran'da son bir yılda 15,5 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, artış yüzde 3,8.

İran Emniyet Teşkilatı Trafikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Mümini, son bir yılda gerçekleşen trafik kazalarında 15 bin 513 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Mümini, ülkesindeki ölümlü trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mümini, son bir yılda meydana gelen ölümlü trafik kazalarının önceki senelere göre yüzde 3,8 oranında arttığını belirterek, "Son bir yılda trafik kazalarında 15 bin 513 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

İran genelinde her yıl yaklaşık 19 bin 800 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini vurgulayan Mümini, "Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si çalışma çağında bulunan kişiler ve en fazla can kaybı 20 ila 30 yaş grubu arasında meydana geliyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Trafik, İran, Son Dakika

