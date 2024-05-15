İran'da Ulusal Etnik Film Festivali Başladı - Son Dakika
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İran'da Ulusal Etnik Film Festivali Başladı

İran\'da Ulusal Etnik Film Festivali Başladı

İran'da düzenlenen Ulusal Etnik Film Festivali, farklı etnik kökenlerden yönetmenlerin çektiği yaklaşık 200 filmi sinemaseverlerle buluşturuyor. Festival, Tahran'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı ve 19 Mayıs'a kadar sürecek. Festivalin amacı, farklı etnik kökenlere sahip yönetmenlerin filmlerini sergileyerek kültürel çeşitliliği ve sinema sanatını desteklemektir.

15.05.2024 18:43
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İran'da ilk kez düzenlenen Ulusal Etnik Film Festivali, ülkede Türklerin de aralarında olduğu farklı etnik kökenlerden yönetmenlerin çektiği yaklaşık 200 filmin gösterimiyle kapılarını sinemaseverlere açtı.

İran'ın başkenti Tahran'daki İranoloji Vakfı'nda düzenlenen açılış törenine Vakıf Başkanı Muhammed Hüseyin Recebi Devani, Festival Direktörü Mehdi Haydari ile çok sayıda sinema sanatçısı, yönetmen, yazar ve davetliler katıldı.

Bu yıl birincisi düzenlenen İran Ulusal Etnik Film Festivali'nin açılış töreninin ardından Leyla Zare, Meryem Bahrululumi ve Ebulfazl Celili gibi isimlerin de aralarında olduğu sanatçılar sahneye çıkarak festivalin ilk dönem pastasını kesti.

Festival kapsamında, ülkedeki farklı etnik kökenlerden yönetmenlerin çektiği 65 belgesel, 65 kısa film, 16 uzun metraj sinema filmi, 13 animasyon filmi ve 40 film senaryosu Tahran'daki Bagh-ı Ketab'da bulunan Perdis Sinema Salonları'nda gösterilecek.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren festival direktörü Mehdi Haydari, başta Tebriz kentinde yapılması planlanan festivalin daha sonra Tahran'a alınmasına karar verildiğini belirterek, "İlk defa Tahran'da yapılan festivalde bir çok sanatçının iyi filmleri yarışıyor. Festivale çok önemli sanatçılar ve jüri üyeleri katılıyor." diye konuştu.

Festivale İranlı Türk yönetmenler de katılıyor

İran Türklerinden de çok sayıda sanatçının festivale katıldığını aktaran Haydari, "İran'daki Türk yönetmenler; Erdebil, Zencan, Urumiye, Kazvin ve Hemedan'dan hatta Şiraz'dan festivalimize film gönderdiler." dedi.

Festivalin daha sonraki yıllarda uluslararası hale getirilmesini arzuladıklarını dile getiren Haydari, " Azerbaycan'dan Türkiye'den Gürcistan'dan ve diğer ülkelerden bu festivale film göndermelerini istiyoruz. Bu festivalin kalıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mehdi Haydari, festivale 1000'i aşkın film gönderildiğini bunlardan yaklaşık 200'ünün festivalde gösterime gireceğini kaydetti.

"İran'ın Kökü Halklar" temalı etkinlik, 19 Mayıs'a kadar 4 salonda film gösterimine devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Ulusal Etnik Film Festivali Başladı - Son Dakika

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