İran'daki Doğalgaz Sahasına Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'daki Doğalgaz Sahasına Saldırı

18.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail, İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına insansız hava araçlarıyla saldırdı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD- İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin basına açıklama yapan Aseluyeh Kaymakamı İskender Pasalar, Güney Pars doğalgaz sahasındaki bazı alanların ABD-İsrail tarafından vurulduğunu bildirdi.

Yangının yayılmasını kontrol altına almak ve önlemek için bu vurulan alanlardaki faaliyetlerin durdurulduğunu aktaran Pasalar, "Durum kontrol altında ve Güney Pars ile Pars Özel Ekonomik Bölgesi itfaiyecileri yangını kontrol ediyor. Bir kriz yönetim merkezi kuruldu ve yardım sağlamak için gerekli önlemler alınıyor." dedi.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Ankara, İsrail, Enerji, Güncel, Son Dakika

15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:03:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.