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- İran'daki sel felaketinde 10 kişi öldü

TAHRAN - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve selin yerleşim alanlarında maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da etkili olan fırtına İran'da da hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneydoğusunda geçtiğimiz hafta yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar sele neden oldu. Sistan ve Belucistan Kriz Merkezi Başkanı Mecid Muhibbi, birçok yerleşim alanında ani sel baskınları, elektrik kesintileri yaşandığını ve maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Muhibbi, "Yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım ekipleri gönderildi. Şehirler arası yollar su altında kaldığı ve bazı köprüler yıkıldığı için selin etkili olduğu bölgelere ulaşımda zorluklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Sistan ve Belucistan Milletvekili Moineleddin Saidi ise son duruma ilişin yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinin güneyinde 10 can kaybımız var. Birçok köy ve yerleşim yeriyle ani su baskınları ve elektrik kesintileri nedeniyle irtibatımız kesildi. 400'ün üzerinde köy selden etkilenmiş durumda ve bazı köyler ile irtibatımız olmadığı için oralarda neler yaşandığını hiç bilmiyoruz. Tarım arazileri sular altında kaldı" şeklinde konuştu.

Timsah uyarısı

Sistan ve Belucistan Çevre Ajansı yayınladığı bildiride, selin etkili olduğu bölgelerde timsahların yerleşim yerlerinde görülebileceği uyarısında bulunmuş ve sel bölgesinde yaşayanların timsahların görülebileceği bataklık ve sulak bölgelerden uzak durmaları istenmişti.