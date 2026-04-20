İran'daki Türk Öğrenciler Yatay Geçiş İstiyor

20.04.2026 13:50
İran'da savaş ortamı nedeniyle Türk öğrenciler YÖK'ten yatay geçiş talep etti. Can güvenlikleri yok.

İRAN'da üniversite eğitimi gören Türk öğrenciler, bölgede artan güvenlik riskleri ve savaş ortamı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yatay geçiş hakkı talep etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bu ülkede üniversite eğitimi alan ve Türkiye'ye dönen Şanlıurfalı 50 öğrenci, bölgedeki gerginlik riski nedeni ile destek istedi. İran'da tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Efe Doyanç, yaşananlar nedeniyle eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdüremediklerini ifade ederek, "İran'a gittiğimizden beri yaklaşık 2 yıldır sürekli bir savaş hali var. Eğitimimizi sağlıklı şekilde sürdüremedik. Son yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 50 gündür okullarımıza gidemiyoruz. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Yatay geçiş hakkı istiyoruz" dedi.

'EVİMİZE BASKIN YAPILDI'

Tebriz'de eğitim gören tıp öğrencisi Yusuf Mert Seçkin ise evlerine baskın yapıldığını ve 50 gün önce ülkelerine döndüklerini söyleyerek, "Yaklaşık 50 gündür savaş nedeniyle Türkiye'deyiz. Tebriz'de evimize baskın yapıldı. Saatlerce evde arama yapıldı, telefonlarımız incelendi" diyerek yatay geçiş talebinde bulundu.

VELİLER DE DESTEK İSTEDİ

Öğrenci velisi Ahmet Doyanç da çocuklarının eğitim hakkının korunmasını isteyerek, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş istedi. Doyanç, "Savaş nedeniyle eğitim yapılamıyor. Ukrayna'daki öğrenciler için kısa sürede çözüm üretildi. Aynı desteği İran'daki öğrenciler için de bekliyoruz. Çocuklarımızın Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çocuğu Tebriz'de eğitim gören Zahide Seçkin de savaş nedeniyle altyapının çöktüğünü belirterek, "Çocuklarımız canlarını zor kurtarıp Türkiye'ye geldi. Okullar zarar gördü, su, elektrik ve internet yok. Onları füzelerin altında kendi imkanlarımızla kurtardık. Bu şartlarda tekrar göndermemiz mümkün değil. Devletimizden çocuklarımıza sahip çıkmasını ve Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

