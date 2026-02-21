İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terör listesine aldı

İran, Avrupa Birliği ile artan gerilim kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Tahran yönetimi, AB'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almasına jet hızında yanıt verdi ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini "terör örgütü" olarak ilan ettiğini açıkladı. Kararın,"mütekabiliyet" ilkesi çerçevesinde alındığı bildirildi.

"KARŞILIKLILIK" VURGUSU

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Avrupa Birliği üyesi devletlerin, İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıdığı hatırlatıldı.

Bu adımın ardından, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin de karşılıklılık esasına dayanarak terör örgütü ilan edildiği belirtildi.

AB'NİN KARARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

AB cephesinde ise Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas,yaptığı açıklamada, "Baskıya yanıtsız kalınamaz" ifadelerini kullanarak AB Dışişleri Bakanlarının Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

İran'ın son hamlesi, taraflar arasındaki diplomatik tansiyonu daha da yükseltti. Kararın pratikte nasıl sonuçlar doğuracağı ve iki taraf arasında yeni yaptırım ya da karşı yaptırım adımlarının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.