İran'dan AB'ye Ukrayna Saldırısına Tepki - Son Dakika
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İran'dan AB'ye Ukrayna Saldırısına Tepki

İran\'dan AB\'ye Ukrayna Saldırısına Tepki
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İran, AB'yi Hazar'daki saldırıya karşı güçlü önlemler almaya davet etti ve uluslararası hesap sorma çağrısı yaptı.

TAHRAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, AB'ye Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiyi hedef alan Ukrayna saldırısına karşı "kararlı" adımlar atma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erakçi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği ve tarafların bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada Erakçi'nin, Ukrayna saldırısını kınadığı ve AB, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu, saldırının "failleri" ile destekçilerinden hesap sormaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ele aldığı ve bölgesel gerilimler konusunda diplomatik girişimlere duyulan ihtiyacı vurguladığı belirtildi.

Bakanlık bir diğer açıklamada ise söz konusu saldırı nedeniyle Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını ve "düşmanca ve suç teşkil eden" eylemi kınayan resmi protesto notasının iletildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna saldırısının gemide patlamaya yol açtığı, bir denizcinin hayatını kaybettiği ve bir diğerinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bakanlık, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya hiçbir zaman müdahil olmadıklarını belirterek, söz konusu saldırının "savaşı ve güvensizliği tehlikeli şekilde daha da yayabileceğini" kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı gün yaptığı açıklamada, ülke güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir savaş gemisi ile askeri yük taşımacılığında kullanılan İran bağlantılı gemileri vurduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan AB'ye Ukrayna Saldırısına Tepki - Son Dakika

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