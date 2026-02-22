İran'dan ABD ile Müzakerelere Dair Açıklama

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile son müzakerelerde "pratik öneriler" paylaşıldığını ve "cesaret verici sinyaller" alındığını ifade etti. Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'nin adımlarının dikkatle takip edildiğini ve olası tüm senaryolara karşı hazırlık yapıldığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakerelerde pratik öneriler paylaşıldı ve cesaret verici sinyaller alındı. Bununla birlikte, ABD'nin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz ve olası her senaryo için gerekli tüm hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.