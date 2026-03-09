İran'dan ABD-İsrail Hedeflerine Yeni Füze Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, "bundan sonra ABD- İsrail hedeflerine bir tondan daha hafif savaş başlığı taşıyan füze ateşlenmeyeceğini" söyledi.

Tuğgeneral Mecidi, ülke medyasında yer alan açıklamasında, "Bundan böyle, bir tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze ateşlenmeyecektir." dedi.

İranlı Komutan, İsrail-ABD'ye ait hedeflere füze atışlarının daha da artacağını belirtti.