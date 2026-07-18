İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı

18.07.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD üssüne füze ve İHA'larla saldırdığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına karşı gerçekleştirilen son misillemelerle ilgili açıklama yaptı.

Bu çerçevede Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, askeri üste bulunan ve uçakların park edildiği alanların hedef alındığı ve ikisi savaş uçağı olmak üzere 5 hava aracının bu saldırılar sonucu zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
12:42
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 13:54:06. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.