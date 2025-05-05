İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
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İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Uyarı

İran Savunma Bakanı, savaş durumunda hedef alacaklarını duyurdu ve ABD'yi eleştirdi.

05.05.2025 13:01
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TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail'in kendilerine savaş açması halinde bu ülkelerin çıkarları, üsleri ve askerlerini "gerekli görülen her yer ve zamanda" vuracakları uyarısında bulundu.

Nasırzade, pazar günü İran devletine ait IRIB Haber Ajansı'na verdiği demeçte, İran'ın "Husilere verdiği desteğin bedelini ödeyeceği" uyarısında bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yanıt verdi.

Üslerinde büyük bir füze cephaneliği bulundurduklarını kaydeden bakan, ülkenin savaşa mecbur bırakılması halinde bunları bölgesel hedeflere karşı kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Nasırzade, "ABD ya da İsrail tarafından böyle bir savaş açılırsa İran İslam Cumhuriyeti, gerekli görülen her yer ve zamanda onların çıkarları, üsleri ve askerlerini hedef alacaktır" dedi.

Nasırzade, ABD'nin bir yandan müzakerelere açık olduğunu iddia ederken diğer yandan çeşitli kanallardan İran'ı tehdit etmesini de çelişkili bir davranış diye niteleyerek eleştirdi.

Yemen'in bağımsız bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını kendisinin verdiğini belirten Nasırzade, ABD'ye Batı Asya bölgesinde kriz yaratmaktan kaçınma tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika

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