İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'daki üniversitelere yönelik ABD ve İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesine yönelik ABD ve İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Saldırıya uğrayan İsfahan Sanayi Üniversitesi ile İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin, saldırıya uğrayan onlarca eğitim merkezinden sadece ikisi olduğunu belirten Bekayi, "İranlıların bilim ve kültür temellerini yok etmek, Amerikan-Siyonist saldırının asıl hedefidir." ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD ve İsrail'in "nükleer program" meselesini bahane olarak öne sürüp asıl niyetlerini örtmeye çalıştıklarını kaydetti.