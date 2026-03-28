İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki

28.03.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in üniversitelere yönelik saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'daki üniversitelere yönelik ABD ve İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesine yönelik ABD ve İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Saldırıya uğrayan İsfahan Sanayi Üniversitesi ile İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin, saldırıya uğrayan onlarca eğitim merkezinden sadece ikisi olduğunu belirten Bekayi, "İranlıların bilim ve kültür temellerini yok etmek, Amerikan-Siyonist saldırının asıl hedefidir." ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD ve İsrail'in "nükleer program" meselesini bahane olarak öne sürüp asıl niyetlerini örtmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 23:38:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.