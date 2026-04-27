İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı teklifi

İran, ABD ile anlaşmazlığı aşmak için yeni bir teklif sundu. Tahran, Washington'un nükleer program konusundaki ısrarından vazgeçmesi halinde Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini engellemeyeceğini ve ablukanın kaldırılmasını talep etti. Pakistan arabuluculuk yaparken, Trump'ın bu teklifi onaylaması beklenmiyor; Trump, nükleer programın sonlandırılmasını da içeren kapsamlı bir anlaşma istiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg'a gitti. Arakçi, müzakerelerin ertelenmesinden Washington'u sorumlu tuttu. Savaşın bilançosu ağırlaşırken, Çin ABD'nin bir rafineriye uyguladığı yaptırıma tepki gösterdi. Dünyanın en büyük kondom üreticisi Karex, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle fiyatlarını yüzde 30 artırdı.